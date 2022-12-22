НБУ обновил список валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк Украины с 30 декабря 2022 исключит хорватскую куну из перечня валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

1

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина

Соответствующее решение связано с присоединением Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

Официальный курс гривны к куне, установленный Национальным банком 29 декабря 2022, будет действовать до 1 января 2023 (включительно).

«Перечень иностранных валют, к которым Национальный банк ежедневно устанавливает официальный курс гривны, начиная со 2 января 2023 года, не будет содержать иностранную валюту — куны», — говорится в сообщении НБУ.

Читайте также: Рубль продолжает падение: валюта страны-агрессора обвалилась до восьмимесячного минимума

Такие изменения внесены приказом Национального банка от 20 декабря 2022 г. № 1029-но «О внесении изменения в приказ Национального банка Украины от 26 апреля 2022 г. № 260-но», который вступает в силу с 30 декабря 2022 года.

Источник: МинФин