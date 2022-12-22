НБУ обновил список валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны
Национальный банк Украины с 30 декабря 2022 исключит хорватскую куну из перечня валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: bank.gov.ua
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Причина
Соответствующее решение связано с присоединением Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.
Официальный курс гривны к куне, установленный Национальным банком 29 декабря 2022, будет действовать до 1 января 2023 (включительно).
«Перечень иностранных валют, к которым Национальный банк ежедневно устанавливает официальный курс гривны, начиная со 2 января 2023 года, не будет содержать иностранную валюту — куны», — говорится в сообщении НБУ.
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Такие изменения внесены приказом Национального банка от 20 декабря 2022 г. № 1029-но «О внесении изменения в приказ Национального банка Украины от 26 апреля 2022 г. № 260-но», который вступает в силу с 30 декабря 2022 года.
Источник: МинФин