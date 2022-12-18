В Украину прибыла первая партия оборудования от Минэнерго США

В Украину доставили первую партию оборудования для ТЭЦ и ТЭС Министерства энергетики США. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков в Facebook.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

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Подробности

«В Украину уже доставлена первая партия необходимого оборудования от Министерства энергетики США. Эта партия является частью помощи в размере $53 млн, объявленной американскими партнерами в прошлом месяце», — говорится в сообщении.

По словам Кубракова, американские партнеры являются одними из лидеров помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. В частности, с начала полномасштабного вторжения уже предоставлено более $145 млн исключительно на ремонт и поддержку украинских энергосетей.

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Приоритет неизменен — генераторы, трансформаторы и другое оборудование для восстановления критической инфраструктуры.

В ближайшее время также ожидается поставка энергетического оборудования в рамках сотрудничества с USAID. По этой линии уже доставили в Украину оборудование около $25 млн.

Напомним

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после очередного ракетного обстрела россиян.

Источник: МинФин