Еще 647 украинцев, которые были или до сих пор в плену, получат по 100 тысяч

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатит по 100 тысяч гривен еще 647 гражданам, которые были или все еще находятся в плену. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Telegram.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Ведомство выплатит указанные суммы еще 474 украинцам, освобожденным из российского плена, и 173 гражданам нашей страны, незаконно удерживаемым на территории РФ.

Отмечается, что решение по установлению фактов лишения граждан свободы в результате войны РФ против Украины приняла соответствующая комиссия при Минреинтеграции. Ее первое заседание прошло в пятницу, 16 декабря.

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Эта комиссия была создана во исполнение закона «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Она будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции. В ее состав вошли представители министерства, других органов госвласти и общественных объединений.

Источник: МинФин