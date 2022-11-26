Украина уже получила более 70% заявленной международными партнерами помощи

Объем фактически выделенного Украине международными партнерами с начала войны финансирования на покрытие дефицита госбюджета на 24 ноября составил $25,73 млрд, и еще $1 млрд — на восстановление. Суммарно 71% заявленного ими пособия на общую сумму $37,5 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов, передает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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Подробности

На долю грантов пришлось меньше половины полученных средств — $10,49 млрд, или 39,2%.

Месяцем ранее, по состоянию на 26 октября, финансирование составило $23,12 млрд для покрытия дефицита бюджета и $1 млрд — на восстановление, или суммарно 65% заявленного пособия на общую сумму $36,96 млрд, а объем грантов был таким же.

Наибольшая поддержка

Наибольшую поддержку Украине объявили США и Евросоюз — соответственно $12,99 млрд и $11,5 млрд. США из этого объема выделили $8,49 млрд, или 65%, и все в виде грантов, ЕС — $7,37 млрд, или 64%, из которых в виде грантов всего $626 млн.

Замыкают пятерку крупнейших доноров из обещанной помощи МВФ, ЕИБ и Канада — соответственно $2,71 млрд, $2,32 млрд и $2,02 млрд. МВФ выделил все заявленные средства, тогда как ЕИБ и Канада — соответственно $1,72 млрд и $1,52 млрд, все — кредиты. ЕИБ пока единственный, кто предоставил финансирование на восстановление.

Следом идут Всемирный банк, Германия и Великобритания — соответственно $1,77 млрд, $1,37 млрд и $1,08 млрд, из них Германия и Великобритания предоставили в виде грантов соответственно $1,05 млрд и $128 млн. Эти страны уже выделили все заявленные средства, в то время как СБ — всего 56%.

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Донором бюджета Украины в размере более $500 млн с начала войны является также Япония — $581 млн.: эти средства уже получены, и все в виде кредитов.

Франция заявила о поддержке украинского бюджета на $432 млн, из которых получено 77%, тогда как Италия и Нидерланды соответственно $332 млн и $330 млн (в том числе Италия $125 млн в виде гранта). Италия выделила уже все средства, в то время как Нидерланды пока выделили треть — $106 млн.

Еще девять стран обязались выделить суммарно $172,5 млн, из которых уже получено $149,5 млн, в том числе $80,5 млн в виде грантов. Больше всего — Швеция и Дания: соответственно $49 млн и $53 млн, однако Дания выделила пока только $53 млн, но все в виде грантов.

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С начала войны финансирование дефицита бюджета на 355 млрд грн или на $11,25 млрд в эквиваленте покрыл Национальный банк Украины за счет прямого выкупа военных облигаций.

Ежемесячная потребность в финансировании дефицита госбюджета в этом году из-за войны, по данным Минфина и правительства, составляет около $5 млрд. В следующем году правительство планирует снизить дефицит госбюджета в $3−4 млрд в месяц (суммарно $38 млрд в год), рассчитывая на него финансирование США, МВФ и ЕС, а также привлечь $17 млрд на экстренное восстановление.

Источник: МинФин