В «Дие» будут отображаться дипломы и школьные аттестаты

Правительство приняло постановление, которое позволит ввести документы об образовании в «Дие». Речь идет о дипломах и школьных аттестатах. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Фото: theukrainians.org

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Подробности

«Благодаря документам об образовании в действии дипломы и школьные аттестаты всегда будут в смартфоне. Они будут отображаться у украинцев, достигших 14 лет и имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а данные об их образовании содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», — говорится в сообщении.

В «Дие»будут доступны следующие документы:

о базовом среднем образовании;

о полном общем среднем образовании;

о профессиональном (профессионально-техническом) образовании;

о профессиональном высшем образовании;

о высшем образовании (научная степень).

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Документы об образовании необходимы при поступлении в высшие образования или для получения профессионального (профессионально-технического образования), при трудоустройстве или оформлении в центр занятости.

Источник: МинФин