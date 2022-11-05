Финансы

Финансирование пенсий выросло до максимума с начала года

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Пенсионный фонд в октябре 2022 года получил из государственного бюджета на финансирование пенсионных программ максимальную сумму с начала года — 20,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Фото: slovoidilo.ua

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При этом в октябре собственные доходы Пенсионного фонда составили 36,4 млрд. грн.

За январь-октябрь Пенсионный фонд получил 325,3 млрд. грн. от единого социального взноса и других источников. Финансирование из бюджета за этот период составило 167,6 млрд грн.

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Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Пенсионный фонд назвал средний размер выплат на начало октября.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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