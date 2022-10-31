Турция готовит к выпуску свой первый электромобиль

Турция выпустит свой первый электромобиль отечественного производства, поскольку Эрдоган стремится подчеркнуть экономические успехи страны перед выборами в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: bloomberg.com

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Турецкий электромобиль

Турецкий Automobile Joint Venture Group или Togg планирует инвестировать 22 млрд лир ($1,2 млрд) в проект и производить 175 000 автомобилей в год.

Турецкий электромобиль к 2025 году будет состоять из 65% деталей местного производства, по словам компании, по сравнению с 51% вначале.

Компания заявила, что планирует выпустить 1 млн автомобилей к 2030 году и что проект принесет $50 млрд в экономику Турции в течение следующих 15 лет.

Государство со своей стороны также поддерживает проект понижением налогов, бесплатной землей, низкой стоимостью заимствований и гарантией закупки 30 000 автомобилей в год до конца 2035 года.

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Подготовка к выборам

Как отмечает издание, на фоне углубления экономических проблем страны из-за стремительного роста инфляции, вызванного снижением процентной ставки центральным банком, руководящая партия Турции хочет продемонстрировать большие проекты для улучшения своих позиций перед выборами.

По данным отраслевой ассоциации ODD, за первые девять месяцев 2022 года продажи автомобилей упали на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Спад был вызван падением лиры на 28% против доллара в этом году, что сделало ее вторым худшим показателем на развивающихся рынках.

Однако инфляция лиры оказала положительное влияние на экспорт, поскольку Турция является важным центром производства автомобилей для Европы. Крупные автопроизводители, включая Ford, Toyota и Mercedes Benz имеют заводы в стране.

В сентябре производство автомобилей в Турции выросло на 20,5%, поскольку экспорт автомобилей вырос на 11,3% за год в долларовом эквиваленте.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Транспорт

Страны

Источник: МинФин