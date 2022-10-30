Минфин Германии не готов выделять дополнительные средства на беженцев

Министерство финансов Германии не будет увеличивать финансирование земель на содержание беженцев. Об этом заявил глава министерства Кристиан Линднер, сообщает DW .

Фото: глава Минфина Кристиан Линднер

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«Дальнейшее перекладывание бремени на федеральный бюджет дошло до предела», — заявил министр. — Я считаю, что задача федерального правительства состоит скорее в том, чтобы улучшить процесс возвращения на родину лиц без права на пребывание в Германии и затормозить неурегулированную миграцию», — подчеркнул он.

По словам Линднера, из федерального бюджета уже финансируется помощь для 570 тысяч украинцев, получающих выплаты в рамках базового материального обеспечения.

Всего с начала войны в Украине в Германию прибыло около миллиона граждан этой страны. При этом число иностранцев, въехавших в ФРГ из других стран (кроме Украины), находится сейчас на уровне 2014 года.

Тогда федеральный бюджет не принимал участия в финансировании помощи этим людям, которая выплачивалась федеральными землями, подчеркнул министр финансов: «А сегодня из федерального бюджета выплачивается существенная часть этих пособий».

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что города центральной Германии вводят мораторий на приезд украинских беженцев из-за невозможности их разместить — мест не осталось в гостиницах, лагерях и даже спортзалах.

Источник: МинФин