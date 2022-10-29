Курс валют на вечер 28 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара и евро не изменился в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 28 октября Закрытие 28 октября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 36,44/36,81 36,44/36,81 0/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,22−40,00 грн. Евро покупают за 38,40 грн, а продают за 39,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,60−39,80, евро — 38,80−39,10 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин