Курс валют на вечер 28 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара и евро не изменился в покупке и продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 28 октября
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Закрытие 28 октября
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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36,44/36,81
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36,44/36,81
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0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,22−40,00 грн. Евро покупают за 38,40 грн, а продают за 39,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,60−39,80, евро — 38,80−39,10 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин