Главное за неделю: ВВП Украины, ставки ЕЦБ и тарифы на газ для населения

Что такое NFT и как на нем заработать

В прошлом году невзаимозаменяемый токен (NFT) был продан на аукционе Christie's за $69 млн. Общий объем продаж NFT вырос с $250 млн в 2020 году до более чем $2 млрд в 2021 году. И хотя криптозима обвалила и этот рынок, в сентябре он начал постепенно восстанавливаться. Так что это за активы и почему люди готовы платить за них такие сумасшедшие деньги, рассказывает «Минфин».

Кличко рассказал, сколько времени необходимо на стабилизацию ситуации со светом в Киеве

На стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве необходимо ориентировочно 2−3 недели при условии, что не будет чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года на 35,6%

Спад реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 35,6% против 34,4% в третьем квартале и 37,2% во втором квартале. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Об том говорится в сообщении ЕЦБ.

Депозитные ставки снова замерли: почему крупные банки перестали их повышать

Крупные банки утратили запал к повышению доходности вкладов. За последние две недели ставки по гривневым депозитам повысили лишь 2 крупных финучреждения. Что произошло с доходностью валютных депозитов и сколько сейчас заработают те, кто размещает деньги в банках с депозитным портфелем более 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Заместитель главы экономического комитета Рады рассказала, что будет с украинским Альфа Банком

Власти Украины намерены национализировать «Альфа Банк Украина» (Сенс Банк), у которого российские акционеры. Об этом рассказала народный депутат от «Слуга народа», заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Акции, золото или доллар: на чем и сколько в этом году заработали инвесторы

Этот год оказался трудным для инвесторов. Высокая инфляция, жесткая монетарная политика и ожидание рецессии тянут стоимость большинства активов вниз. Однако, шансы заработать все же были. «Минфин» разбирался, как за год менялась цена самых популярных активов и что на них влияет.

Скачки курса евро. Чего ждать Украине от Риши Сунака. Си Цзиньпин и конец китайского чуда (видео)

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы из комментариев под прошлыми видео: Что обещает Украине премьерство Риши Сунака? Си Цзиньпин пошел на третий срок. Чего ждать миру и китайской экономике? Прогноз курса доллара и евро на период с 27 октября по 2 ноября.

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривну

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения. Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта № 8069 на сайте Верховной Рады.

Тарифы на газ для населения могут вырасти. Когда планируют увеличить цены

Тариф на газ для бытовых потребителей может быть пересмотрен в конце отопительного сезона. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низок. Об этом он рассказал во время бизнес-форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени».

Минфин разместил на аукционе облигации на 1,5 миллиарда

На аукционе 25 октября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 1,55 млрд грн (в эквиваленте).

Кризис в мировой экономике. Отставка Лиз Трасс и, возможный, конец китайского чуда (видео)

В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров расскажет свои рассуждения насчет того, что ожидает мировую экономику в ближайшее время, как на нее влияет отставка Лиз Трасс, конец китайского чуда и выборы в США.

В госбюджет Украины поступило $500 миллионов от Всемирного банка

В государственный бюджет поступило $500 млн дополнительного финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях как гарантия от Великобритании.

Официально: Пышный получил нового заместителя — Дмитрия Олейника

Заместителем председателя Национального банка Украины назначен Дмитрий Олейник. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Источник: МинФин