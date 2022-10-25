Состояние топ-10 миллиардеров Китая сократилось на $7 миллиардов

Суммарное состояние 10 самых богатых бизнесменов Китая сократилось на $6,9 млрд за первый день торгов после завершения съезда коммунистической партии страны. Об этом следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Фото: depositphotos.com

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Как изменилось состояние

Состояние богатейшего миллиардера Китая — главы производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжуна Шаньшаня — сократилось на $2 млрд за день до $59,8 млрд, капитал основателя интернет-гиганта Tencent Ма Хуатена уменьшился на $2,4 млрд по итогу торгов до $24 млрд.

У остальных миллиардеров из топ-10 состояние сократилось менее чем на $1 млрд или практически не изменилось: например, состояние основателя Alibaba Джека Ма сократилось лишь на $1 млн, показывает Forbes Real-Time.

Предыстория

XX съезд компартии Китая прошел с 16 по 22 октября 2022 года. Один из главных его итогов — переизбрание Си Цзиньпина генсеком ЦК компартии в третий раз.

Кроме того, изменился состав Политбюро коммунистической партии. Си Цзиньпин поднял выше в иерархии своих ближайших соратников, и это вызывает у инвесторов опасения, что власти продолжат давление на частный бизнес и состоятельных людей в Китае, написал Bloomberg.

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Индекс Hang Seng China Enterprises Index, который включает акции китайских компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, упал в понедельник на 7,3% — это самое сильное падение сразу после съезда компартии с момента появления индекса в 1994 году, отметил Bloomberg.

Основная причина в том, что иностранцы активно продавали ценные бумаги. Курс юаня опустился до самого низкого уровня с января 2008 года, добавило агентство.

Но еще до съезда компартии и переизбрания Си Цзиньпина ситуация для миллиардеров была непростой: 2022-й может стать для богатейших людей Китая худшим за десятилетие с точки зрения их личных капиталов.

На экономике Китая сказывается, в том числе политика нулевой терпимости к коронавирусу, в рамках которой на жесткий карантин отправляют жилые кварталы и даже целые города, если выявляются случаи заражения.

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Переизбрание Си Цзиньпина не стало ни для кого сюрпризом, однако приближение лояльных ему сторонников отклоняется от модели коллективного управления, которая отличала Китай раньше: это значит, что теперь меньше людей смогут оспаривать действия Си Цзиньпина, заключил Bloomberg.

Источник: МинФин