Общины смогут получить кредиты под 0,25% годовых на проекты термомодернизации

Кабинет министров утвердил постановление, которым снижается до 0,25% годовых кредитная ставка на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

Фото: slovoidilo.ua

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По словам Шмыгаля, речь идет о программе от Европейского инвестиционного банка в размере 300 млн. евро, которая была подписана 2 года назад.

«Мы пересмотрели условия, и теперь общины фактически получают возможность почти беспроцентных ссуд на соответствующие проекты термомодернизации. Это будет способствовать уменьшению потребления энергоресурсов в будущем», — заявил премьер.

Напомним

«Минфин» писал о том, что по программе доступной ипотеки «єОселя» выдан первый льготный кредит под 3% годовых. Его получила полицейская из Чернигова.

Источник: МинФин