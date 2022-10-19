Расходы общего фонда госбюджета за сентябрь превысили 234 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1434,9 млрд грн. В сентябре расходы составили 234,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины на 14 октября 2022 года, сообщает Правительственный портал.

Фото: finbalance.com.ua

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В структуре расходов больше всего направлено

605 млрд грн (в сентябре — 106 млрд грн) — оплата труда с начислениями, или 42,2% от общего объема расходов, затраченных за период войны. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 458,5 млрд грн (в сентябре — 82,9 млрд грн);

331,3 млрд грн (в сентябре — 62,6 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 23,1%. Среди них:

190,2 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

86 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

301,4 млрд грн (в сентябре — 44 млрд грн) — социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21% от общего объема расходов. Среди них:

132,6 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

90,2 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения, выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание;

30,4 млрд — помощь в рамках программы «єПідтримка»;

81,6 млрд грн (в сентябре — 4,1 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 5,7% от общего объема;

79,7 млрд грн (в сентябре — 9,2 млрд грн) — трансферты местным бюджетам или 5,6% от общего объема.

Источник: МинФин