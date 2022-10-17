Штрафы ПДД: Более 1,5 миллиона штрафов автофиксацией в 2022 году

Более 1,5 миллиона штрафов за нарушение Правил дорожного движения выписали камеры автофиксации за 9 месяцев текущего года. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Фото: epravda.com.ua

0

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стоит отметить, что с начала активной фазы боевых действий около трех месяцев — с 24 февраля по 16 мая — камеры автофиксации не работали.

Таким образом, водители «нарушали» свыше 1,5 миллиона раз всего за полгода. Для сравнения, в 2020 году камеры автофиксации зафиксировали 1215688 нарушений, а в 2021 — 2558490.

В общей сложности от старта работы камер автофиксации в 2020 году были зафиксированы и выписаны постановления за 5 352 197 миллионов нарушений ПДД.

В Опендатаботе снова работает бесплатный мониторинг штрафов. Чтобы подключить, его нужно, направить боту номер авто и ИНН владельца.

Читайте: МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Напоминаем, что уже через две недели с момента создания постановления сумма штрафа удваивается — поэтому водителям важно своевременно узнать и оплатить штраф.

Источник: МинФин