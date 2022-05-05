Главное за четверг: запрет российского рубля и рекордное повышение ставки ФРС
ФРС рекордно повысила ставку — впервые с 2000 года
Федеральная резервная система США 4 мая повысила ключевую процентную ставку на 50 основных пунктов — с 0,25−0,5 процента до 0,75−1 процента годовых. Это самый агрессивный шаг с 2000 года и сигнализирует о дальнейшем значительном повышении ставок.
Делать ли ставку на доллар: заседание ФРС. Что будет с ОВГЗ. Прогноз курса доллара на неделю (видео)
В этом видео Алексей Козырев отвечает, что будет с ОВГЗ и военными облигациями после войны.
Раде предлагают запретить российский рубль в Украине
В Верховной Раде 2 мая зарегистрировали три законопроекта, которыми предлагается запретить оборот российского рубля на территории Украины, а также запретить использовать рубль для международных переводов и расчетов.
НБУ запретил гражданам и резидентам РФ управлять небанковскими финкомпаниями в Украине
Национальный банк Украины продолжает принимать меры, чтобы предупредить возможное влияние агрессора на деятельность участников рынка небанковских финансовых услуг.
Источник: МинФин