Главное за четверг: запрет российского рубля и рекордное повышение ставки ФРС

ФРС рекордно повысила ставку — впервые с 2000 года

Федеральная резервная система США 4 мая повысила ключевую процентную ставку на 50 основных пунктов — с 0,25−0,5 процента до 0,75−1 процента годовых. Это самый агрессивный шаг с 2000 года и сигнализирует о дальнейшем значительном повышении ставок.

Делать ли ставку на доллар: заседание ФРС. Что будет с ОВГЗ. Прогноз курса доллара на неделю (видео)

В этом видео Алексей Козырев отвечает, что будет с ОВГЗ и военными облигациями после войны.

Раде предлагают запретить российский рубль в Украине

В Верховной Раде 2 мая зарегистрировали три законопроекта, которыми предлагается запретить оборот российского рубля на территории Украины, а также запретить использовать рубль для международных переводов и расчетов.

НБУ запретил гражданам и резидентам РФ управлять небанковскими финкомпаниями в Украине

Национальный банк Украины продолжает принимать меры, чтобы предупредить возможное влияние агрессора на деятельность участников рынка небанковских финансовых услуг.

Источник: МинФин