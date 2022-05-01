Очередную помощь переселенцам перечислят 2-3 мая — Лазебная

Следующий транш для выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам может состояться уже 2−3 мая этого года. Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебна.

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«К нам продолжает поступать информация из регионов о лицах, которые стали на учет как внутренне перемещенные лица и подали заявления на помощь. Из одних регионов она поступает быстрее, из других медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы. Поэтому, если вы еще не получили выплату, не беспокойтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособий на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Следующий транш планируем перечислить 2−3 мая», — пояснила министр.

По ее словам, в течение апреля на выплату пособия на проживание минсоцполитики направило в Ощадбанк свыше 4,1 млрд грн четырьмя траншами. Четвертый транш — на 1,5 млрд грн — перечислили 29 апреля.

Лазебна также напомнила, что пособие на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Объемы помощи составляют 3 тыс. грн для лиц с инвалидностью и детей, и 2 тыс. грн для всех остальных.

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Источник: МинФин