Спрос на золото в первом квартале достиг максимума с 2018 года

В первом квартале года спрос на золото был на 34% выше, чем год назад — в основном за счет значительного притока средств в золотые ETF. Об этом говорится в последнем отчете Всемирного золотого совета.

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За первый квартал 2022 г. цена золота в долларах США выросла на 8%. А спрос на драгоценный металл вырос на 34% и составил 1234 т — самый высокий показатель с 4 кв. 2018 и на 19% выше среднего за последние 5 лет.

Более всего к этому приложились два фактора: рекордная инфляция и российское вторжение в Украину.

Спрос по секторам

Приток капитала в золотые ETF был самым сильным с третьего квартала 2020 года. Удерживаемое ими золото выросло на 269 т, более чем перекрыв отток в 174 т за прошлый год.

Инвестиции в слитки и монеты составили 281 т, что на 20% ниже, чем в первом квартале 2021, однако на 11% выше пятилетнего среднего. На спросе отразились рекордно высокие цены в Турции и новые локдауны в Китае.

Ювелирная продукция также сбавила обороты. Спрос за квартал был на 7% ниже, чем в первом квартале 2021 года — в первую очередь из-за падения спроса в Китае и Индии.

Центральные банки увеличили золотые резервы на 84 т. Чистая покупка почти удвоилась по сравнению с прошлым кварталом, но осталась на 29% ниже 1 кв. 2021 года.

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Сектор технологий продемонстрировал самый высокий уровень спроса с 2018 года на уровне 82 т.

Источник: Metals Focus, Золотой совет

Предложение и цена

На аукционе LBMA Gold Price PM золото выросло на 8%. Средняя цена за квартал составила $1 877,2 за унцию, на 5% больше, чем в прошлом квартале.

Добыча золота выросла на 3% за год, достигнув 856 т. Китай почти полностью восстановил свои операции после закрытия шахт в целях безопасности. Предложение со стороны переработанного золота выросло на 15% по сравнению с 1 кв 2021 г. и составило 310 т.

Хотя в начале года инвестиции в золото в Китае выросли, спрос упал почти до нуля в марте. Возвращение локдаунов, связанное с новой вспышкой коронавируса, отразилось на спросе на ювелирную продукцию, слитки и монеты.

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Напомним

В начале марта цена золота впервые с августа 2020 ненадолго превысила $2 тысячи на фоне активных боевых действий в Украине.

За 2021 год золото упало в цене на 3,51%, несмотря на рекордную инфляцию. Это позволило аналитикам утверждать, что золото теряет свой статус защиты от инфляции.

Источник: МинФин