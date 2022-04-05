ЕБРР больше не будет финансировать Россию и Беларусь

Европейский банк реконструкции и развития принял решение прекратить финансирование России и Беларуси, в том числе и по текущим проектам. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

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Доступ РФ и Беларуси к ресурсам Банка нужно прекратить немедленно. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, Банк приостанавливает или отменяет дальнейшие выплаты по существующим проектам.

«Нападение России на Украину не оставило нам другого выбора, кроме как показать наше осуждение не только словами. Мы хотим, чтобы две страны (РФ и Беларусь — „Минфин“) не сомневались в том, что мы считаем, что они подорвали ценности, важные для нас», — отметила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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В то же время в Банке подчеркнули, что сосредоточились над проектом выделения Украине 2 млрд евро. Как писал ранее «Минфин», деньги будут направлены на поддержку финансирования торговли, энергетической безопасности, муниципальных услуг и другие приоритетные направления.

ЕБРР не делал инвестиций в новые проекты в России с 2014 и новые проекты в Беларуси с 2020 года.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин