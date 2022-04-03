Финансы

Фонд гарантирования перестает выплачивать деньги вкладчикам Имэксбанка

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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До конца апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует прекращение выплат гарантированных сумм вкладчикам Имэксбанка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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В Фонде отмечают, что создается ликвидационный баланс финучреждения. После этого его должны утвердить и прекратить выплаты вкладчикам.

В ФГВФЛ призвали вкладчиков, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты за гарантированной суммой.

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Имэксбанк объявили банкротом в 2015 году. Бывший владелец стадиона «Черноморец» и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного Имэксбанка 8,3 млрд. грн., переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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