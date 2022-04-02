Уже 150 предприятий были эвакуированы на запад Украины

Уже 150 предприятий перемещены на запад страны в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий. Об этом на своем телеграм-канале сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

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По предоставленной им информации, 57 перемещенных предприятий уже работают. Всего по состоянию на 2 апреля власти получили 1 322 заявки на эвакуацию, и 435 из них уже переданы на транспортировку.

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Как подать заявку на эвакуацию

Депутат напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке .

Те, кто могут помочь, могут приобщиться к логистике по ссылке .

Напомним

28 марта Кабмин поручил Фонду государственного имущества подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду коммунального и госимущества для оптимизации переезда компаний.

Источник: МинФин