Аналитик RoboForex: цена пшеницы на мировых рынках близка к максимумам 2008 года

Нынешний год для Украины начался, мягко говоря, непросто. Многие не верили в реальность полномасштабного военного конфликта между Россией и нашей страной. Но это случилось, и Украине пришлось обратиться к МВФ, Всемирному банку и ЕС за экстренной помощью. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов решил рассмотреть детальнее, как эти решения отразились на уровне внешних заимствований нашей страны. В нынешнем году Украине предстоит провести выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу в сумме 567,33 млрд грн. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Помесячное распределение платежей в 2022 году представлено на следующей диаграмме.

Помесячные выплаты внешнего государственного долга в 2021 году по действующим договорам на 01.03.2022 (млрд грн). Источник: Минфин Украины

В мае предстоит перечислить самый крупный транш в 2022 году — 68,29 млрд грн. Для этого Минфину Украины и необходимо дополнительное финансирование. На этой неделе будет принято решение МВФ о выделении нашей стране 2,2 млрд долларов США. Наш Минфин на прошлой неделе уже подписал соглашение с ЕС о получении помощи на сумму в 1,2 млрд евро.

Распределение выплат до 2034 года показано ниже.

Запланированные выплаты государственного долга в 2022—2034 гг. по действующим договорам на 01.03.2022 (млрд грн). Источник: Минфин Украины

Наиболее крупные выплаты пройдут в текущем году — 567,33 млрд грн, а в будущем году станут существенно меньше — 375,19 млрд. Глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что в Украину может поступить около 15 млрд долларов США. Если это действительно произойдет, наша страна без труда справится со своими международными и внутренними обязательствами. Аналитик отмечает, что никакой угрозы дефолта в Украине не наблюдается, хотя ситуация, безусловно, тревожная.

Украина приостановила экспорт ржи, овса, гречи, проса, сахара и соли, пригодной для употребления. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 207. К товарам, которые можно экспортировать с разрешения Минэкономики, добавили пшеницу, кукурузу, мясо птицы, куриные яйца и растительное масло. На этой новости стоимость пшеницы устремилась к многолетним максимумам.

Цена бушеля пшеницы (USD). Источник: finviz.com

По данным Всеукраинского аграрного совета, Украина поставляет около 10% всех зерновых в мире. Учитывая угрозу посевной кампании, некоторые страны уже начали регулировать потребление муки (например, в Ливане). Мир сегодня настолько глобален, что эхо военных действий в нашей стране разносится до его самых дальних уголков.

Источник: МинФин