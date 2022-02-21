Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Совет ЕС в понедельник одобрил экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов. Эта сумма должна стать быстрой поддержкой в ​​случае серьезного кризиса и укрепить устойчивость страны, сообщили в Совете.

«ЕС действовал быстро и решительно, чтобы помочь Украине. Мы провели необходимую работу за 21 день. Это означает, что 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи уже могут быть направлены Украине», — заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. В настоящее время его страна в течение полугода председательствует в Совете ЕС и руководит его работой, пишет Первая Лента.

«ЕС рассматривал экономическую помощь Украине как неотложный вопрос, поскольку текущая геополитическая напряженность наносит ущерб экономической и финансовой стабильности страны. Сохраняющиеся угрозы безопасности уже привели к значительному оттоку капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за к усилению геополитической неопределенности и ее влиянию на экономическую ситуацию», — пояснил Совет ЕС в опубликованном коммюнике.

Россия сосредоточила у границ Украины до 190 000 человек своих войск и, по мнению западных спецслужб, в любой момент может произойти нападение на страну.

Ранее мы сообщали, что в России сообщили, что украинские военные якобы перешли российскую границу.