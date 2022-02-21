В России сообщили, что украинские военные якобы перешли российскую границу

Сегодня, 21 февраля в Российской Федерации сообщили о том, что якобы украинские военные перешли российскую границу. Эта информация была опубликована пресс-службой Южного военного округа Российской Федерации.

Там сообщили, что якобы подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины, пишет Первая Лента.

Также была опубликована информация якобы о том, что во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП были подбиты. Там добавили, что пять украинских военных погибло, а среди местных военных никто не получил ранений.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких дней в Российской Федерации публикуются различные фейковые материалы относительно того, что Украина якобы уже начала даже обстреливать территорию Российской Федерации. Боевики на Донбассе своей очереди обстреливают свои позиции и неподконтрольные Украине города, обвиняя при этом Украину.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО объявили о «мобилизации» даже пенсионеров.