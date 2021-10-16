Курорт в открытом океане в формате NFT выставили на аукцион (фото, видео)

На аукцион выставили курорт в открытом океане в формате NFT. Он представляет собой 5 виртуальных вилл-скульптур «для медитации, ментального отдыха и уединения». Стартовая цена курорта составляет 1 Ethereum.

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Детали

Виртуальный курорт создал NFT-архитектор Александр Григорьев. 5 вилл, объединенные в коллекцию Eternal Ocean Mental Resort, расположены на необитаемых скальных островах в океане.

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Помимо NFT-токенов, покупатель курорта-скульптуры получит набор визуализаций, видео с облетом объекта и статичные изображения вилл днем и ночью, а также интерьерную визуализацию в формате VR-присутствия в этих объектах.

Также архитектор предоставит техническую поддержку для установки вилл в метавселенной на участке покупателя.

«Мы все еще живем в мире вещей, поэтому привязка к реальности все же очень важна для людей. Специально для тех, кто хочет обладать не только виртуальной виллой, покупатель может отдельно приобрести уменьшенный макет своей виллы. Вы всегда можете достать ее и перенестись в то место, которое любите», — отметил Александр Григорьев.

Команда разработчика планирует расширить коллекцию виллами в тайге, пустыне, льдах, горах.

NFT-курорт размещен на площадке opensea. io в формате торгов.

Что такое NFT-токены

В мире набирает обороты новый тренд в «искусстве» — коллекционеры платят миллионы за мемы и гифкы с котами.

NFT-токены является своеобразным развитием идеи криптовалюты, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, например, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемыми токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого нет больше ни у кого.

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Источник: МинФин