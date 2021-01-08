Новый рекорд: Курс биткоина приближался к $38 тыс.

Курс биткоина приближался к $ 38 тыс. Цена монеты достигала отметки в $ 37,8 тыс., но не смогла продолжить рост и снизилась до $ 36,8 тыс., — пишет РБК.

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Капитализация рынка криптовалюты впервые в истории превысила $ 1 трлн., согласно данным coinmarketcap.com.

Среди ведущих по капитализации криптовалют наибольший рост за последние сутки показал токен Stellar (XLM). За этот период альткоин подорожал на 66% и теперь стоит $ 0,36. В моменте цена монеты превышала $ 0,41.

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Существенный рост также продемонстрировал токен XRP. Несмотря на проблемы Ripple с властями США курс альткоина за последние сутки поднялся на 30%, до $ 0,29, краткосрочно достигая $ 0,31. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумагам под видом собственной криптовалюты на $ 1,3 млрд.

За последний год стоимость BTC увеличилась на 381%.

Что дальше

Стратеги банковского холдинга JPMorgan Chase считают, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить $ 146 тыс.

«Вытеснение золота в качестве альтернативной валюты говорит о высоком потенциале роста стоимости цифровой валюты в долгосрочной перспективе», — убеждены специалисты холдинга.

При этом они отмечают, что сближение волатильности между биткоином и золотом вряд ли произойдет быстро, поэтому «цена на криптовалюту выше $ 146 тыс. должна рассматриваться как долгосрочная цель и недостижимая в ближайший год».

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Источник: МинФин