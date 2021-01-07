Топ-10 популярных статей на «Минфине» в 2020 году

«Минфин» сделал подборку материалов, которые набрали больше всего просмотров в 2020 году.

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Оказалось, люди хотели читать совсем не о вирусе и карантине. Больше всего внимания привлекли новости о выходе из обращения старых купюр, мошеннических схемах в крупнейшем госбанке, правила уплаты ФОПами единого налога.

«Минфин» решил вспомнить, что волновало наших читателей в минувшем году.

1. С сегодняшнего дня магазины не будут принимать старые купюры: куда их деть — 575 тыс. просмотров

С 1 октября 2020 года магазины перестали принимать монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. «Минфин» узнал, что делать, если в кошельке остались устаревшие деньги.

2. ЕСВ и единый налог-2020: расчеты для ФОПов — 356,6 тыс. просмотров

С 1 января 2020 года в Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум. «Минфин» разобрался, как это скажется на налоговых отчислениях как самостоятельных ФОПов, так и предпринимателей с наемными работниками.

3. Если вам звонят с номера Привата, не берите трубку. Приватбанк рассказал о новых трюках мошенников — 273,7 тыс. просмотров

Приватбанк рассказал о новых технологиях, которые используют мошенники, чтобы украсть деньги со счетов украинцев.

4. Пенсионерам доплатят по 1000 гривен в связи с карантином. Но не всем — 260,8 тыс. просмотров

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату — 1000 гривен.

5. После карантина будет очень много денег —192,3 тыс. просмотров

Потери мировой экономики от пандемии, по разным оценкам, составят от $ 5,5 до $ 9 трлн. Но, судя по всему, общая денежная помощь финансовых властей мира превысит ущерб от коронакризиса. Поэтому на фондовых рынках уже никто не паникует. Инвесторы просто заняли выжидательную позицию.

6. 7 евро за въезд. Украинцам усложнят въезд в страны ЕС — 188,3 тыс. просмотров

7. Первый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановки — 181,5 тыс. просмотров

8. Доллар во вторник: почему курс обвалится — 168,5 тыс. просмотров

9.Налог на недвижимость заставят платить всех: Минфин рассказал о деталях— 161,65 тыс просмотров

10. Для доллара пути назад уже нет — 156,86 тыс просмотров

Источник: МинФин