С 1 января 2021 началась ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Декларирование предусмотрено статьей 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» для усиления финансового контроля и предотвращения коррупции. Все без исключения государственные служащие должны подавать декларации об имуществе и доходах.

Как получить разъяснения для заполнения декларации:

Обратиться в уполномоченные подразделений / лиц по вопросам предотвращения коррупции в вашем учреждении за консультацией. Их контакты можно найти по ссылке.

Зателефонуывты в Контакт-центр НАПК, созданного в 2020 году. Кнтакты можно дфзнатися на сайте Агентства. Консультации предоставляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ознакомиться с разъяснениями по заполнению деклараций в «базе знаний» НАПК.

«Отмечаем, что из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК, вы снова можете подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в Реестре деклараций», — говорится в сообщении Агентства.

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Кризис вокруг декларирования

В конце октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности — отменил электронное декларирование и ответственность за незаконное обогащение.

Решение КСУ означало отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на полную проверку и мониторинг образа жизни, незаконного обогащения и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем, отмену ответственности за недостоверное декларирование.

4 декабря Верховная Рада Украины возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и неподачу декларации, приняв новый закон.

Принятый законопроект № 4460-д предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет, если задекларированные сведения отличаются от реальных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Источник: МинФин