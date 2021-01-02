Заробитчане увеличили переводы в Украину несмотря на кризис

По предварительным данным, за 11 месяцев этого года частные лица перевели в Украину $ 11,026 млрд, тогда как в прошлом году за этот период от частников в страну поступило $ 10,83 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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За январь-ноябрь этого года от частных лиц поступило на $ 196 млн. или на 1,8% больше, чем в этот же период год назад. В том числе поступления от украинцев, которые работают за границей больше года, составили $ 891 млн против $ 852 млн в январе-ноябре 2019 г.

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В то же время в ноябре частные лица перевели в Украину $ 1,035 млрд, что на $ 20 млн меньше показателя ноября 2019 г. Также по итогам 11 месяцев этого года сократились переводы по неофициальным каналам — до $4,4 млрд (с $5,4 млрд по итогам января-ноября прошлого года). НБУ учитывает в статисте переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину.

Объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил $ 12,017 миллиарда, что на 8% больше показателя за предыдущий год.

Ранее:

4 августа НБУ сообщил, что сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составила $ 5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($ 5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 г.

В сентябре 2020 г работающие за границей украинцы перевели в страну $ 1,098 млрд, что на 5,58%, или на $ 58 млн больше, чем в сентябре прошлого года — $ 1,04 млрд.

10 ноября НБУ опубликовал данные, согласно которым наибольшая сумма денежных переводов из Украины в январе-сентябре 2020 года была оправлена в Россию.

Источник: МинФин