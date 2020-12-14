В Офисе президента надеются, что закон об «инвестнянях» Рада примет до конца года

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, передает Укринформ.

Фото: ukrinform.com

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При этом она подчеркнула, что надеется, что Верховная Рада до нового года примет президентский законопроект №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Суть и цель законопроекта

Законопроект разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины как следствие введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Законопроект определяет формы, инструменты предоставления государственной поддержки инвестиционным проектам со значительными инвестициями. В нем предусмотрено закрепление статуса государственного учреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабинетом Министров на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Кроме того, проектом закона вводится институт специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестпроекта со значительными инвестициями.

Что предложено инвесторам

Юлия Ковалив отметила, что в соответствии с законопроектом государство готово предложить инвестору «меню» до 30% стоимости инвестпроекта, из которого можно будет выбирать для себя механизм поддержки — обустройство всей инфраструктуры (дорога, присоединение к электросетям, газовым сетям), освобождение от НДС и таможенных платежей при ввозе нового оборудования, необходимого для производства, освобождение от налога на землю или налога на прибыль.

Кроме того, по словам Ковалив, стабильность для инвестора предлагается обеспечить путем соглашения между инвестором и правительством, где инвестор берет на себя обязательства осуществить инвестиции, реализовать проект, обеспечивать рабочие места, платить налоги, а правительство берет на себя обязательства не только предоставить стимулы, предусмотренные законопроектом, но и придать стабильность регулированию инвестиционного проекта.

Что предшествовало

Как сообщалось, 1 декабря Верховная Рада отправила на повторное второе чтение президентский законопроект об «инвестнянях». Предложил это глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. По его словам, во время голосования за поправки законопроект стал разбалансированным.

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Источник: МинФин