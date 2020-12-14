Новогодний стол украинцев в среднем подорожает на 5,3%

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из 4 человек вырастет по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 года только на 5,3% и составит 1706,09 грн, сообщил Интерфаксу-Украина директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Фото: 7dach.ru

0

Новогоднее меню

Для оценки было взято новогоднее меню из традиционных блюд: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и др.

По расчетам ученых Института аграрной экономики:

3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн (+13,8%);

салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг) – 120,37 грн (без изменений).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Всего стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн:

0,5 кг нарезки с сырокопченой колбасы «Салями» — 89,50 грн (+11,9%);

подчеревины копченой – 100 грн (+25%);

биток из свинины свежей – 110,0 грн (+33,3%);

1 кг филе куриного свежего в среднем 95 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 182,3 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 100 грн, бутылка (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки — 170 грн.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн.

Стоимость деликатесов:

красная рыба (200 г) – 220 грн;

красная икра (120 г) – 250 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами возрастет до 2176,09 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 38 грн.

Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%, а буханка белого хлеба — на 10,54%.

Читайте также: Оливье, шуба и деликатесы: Во сколько обойдется новогодний стол-2020

Как делался расчет

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале

Источник: МинФин