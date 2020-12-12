Как начать зарабатывать на анализе новостей?

Современный новостной фон устроен таким образом, что может запутать даже профессионального аналитика. Что уж говорить о тех, кто не тратил месяцы и годы на изучение особенностей работы фондовых и валютных рынков?

Фото: Alpari

Вот простой пример. Совсем недавно нас обрадовали новостью, что в следующем году ВВП Украины не просто перестанет падать, а даже вырастет, причем сразу на 4,6%. Прекрасный результат, особенно после падения на 5% в этом году. Или, вернее, прекрасные ожидания.

Уже на этой неделе нам сообщают, что с 8 по 24 января на всей территории страны будет объявлен практически полный локдаун. Перестанут работать кафе, рестораны, непродовольственные магазины и многое другое. Как именно это соотносится с интенсивным ростом ВВП? Ведь получается, что экономика Украины замрет почти на целый месяц.

Очевидно, что такие новости или, вернее, возникающие на их основе ожидания людей, банков и других экономических агентов оказывают влияние на курсы валют. И речь идет далеко не только о гривне. Нет, запутаться легко в новостном потоке со всего мира. Как пройдет Brexit? Когда Трамп признает, что проиграл выборы и признает ли вообще? Увидим ли мы результат действия вакцин в январе или в апреле? Тысячи вопросов такого рода возникают ежедневно.

У одних они способны вызвать панику. А другим приносят хороший доход. Дело в том, что, правильно рассчитав влияние той или иной новости на рынок, можно вовремя сыграть на росте или падении валюты.

Простой пример. Вся последняя неделя характеризуется постепенным снижением курса доллара к гривне. Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,30 грн до 28,08 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,25/28,27 до 27,95/27,97 (-1,0%).

Среди прочего, такое снижение доллара может провоцироваться несколько нестабильной ситуацией вокруг результатов президентских выборов в США и новых данных о смертельных случаях среди участников третьего этапа испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech.

Поскольку в течение ближайшей недели каких-то резких перемен в этих областях не ожидается, можно предположить, что неспешное снижение доллара к гривне продолжится. Через неделю доллар на межбанке, возможно, будет торговаться на уровне 27,8 грн, а наличный доллар в банках — около 27,8/28,0 грн.

Такие предположения, если оказываются результатом правильной аналитики, способны значительно увеличить ваш доход. Ведь они превращают вас в профессионального трейдера.

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Источник: МинФин