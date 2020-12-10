В ноябре цены выросли на 1,3%. Инфляция с начала года составляет 4,1%

В ноябре 2020 года потребительские цены повысились на 1,3% по сравнению с октябрем т. г. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Фото: lider-press.by

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Индекс потребительских цен

Инфляция на потребительском рынке в ноябре составила 1,3% по сравнению с октябрем, а с начала года – 4,1%.

Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составляла 0,7%, а с начала года – 4,2%.

По сравнению с ноябрем 2019 года в ноябре 2020 года потребительские цены повысились на 3,8%.

Что подорожало

В ноябре выросли цены на:

в целом продукты питания и безалкогольные напитки – на 1,4%;

овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло – на 9,4-6,3%;

продукты переработки зерновых, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, сливочное масло – на 2,5-1,1%;

алкогольные напитки и табачные изделия – на 08%;

услуги здравоохранения – на 0,7%;

образовательные услуги – на 0,1%.

Также возросли цены и тарифы на:

жилищно-коммунальные услуги – на 8%;

жилье, воду, электроэнергию, другие виды топлива – на 8% (в основном за счет цен на природный газ – на 26,7% и отопление – на 8,6%);

транспорт – на 0,9% (в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,1%);

автомобили – на 0,7%.

Что подешевело

Подешевели в ноябре:

фрукты – на 5,1%;

свинина – на 1,1%;

одежда и обувь – на 2,5%, в т. ч. обувь – на 2,8%, одежда – на 2,3%.

Прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 п. п. до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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Источник: МинФин