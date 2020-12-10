Еще 8 финучреждений решили уйти с небанковского финансового рынка
Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Фото: ua.news
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Решение принято на заседании комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 декабря 2020 года.
Кто сдал все лицензии
Финансовая компания «Кредит Эксперт»: две лицензии – на предоставление средств в кредит, в том числе на условиях финансового кредита, и услуг по факторингу.
Факторинговая компания «Кванта»: четыре лицензии – на предоставление средств в кредит, в том числе на условиях финансового кредита, услуг по факторингу, услуг по финансовому лизингу, а также предоставление гарантий.
Кто отказался частично
Финансовая компания «Фин Пей»: лицензии – на оказание услуг по финансовому лизингу, а также предоставление гарантий. У финучреждения остались действующими две лицензии – на предоставление средств в кредит, в том числе на условиях финансового кредита, а также услуг по факторингу.
Отозваны лицензии на предоставление гарантий у финансовых компаний:
- «Атлантис Капитал»;
- «Бизнес Капитал»;
- «Стерелинг»;
- «Фактор Вест»;
- «Флай Финанс».
Небанковский финансовый рынок сегодня
По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действует 2071 участник рынка небанковских финансовых услуг.
За последние четыре месяца рынок покинули около 38 финансовых учреждений и еще 45 учреждений добровольно отказались от всех лицензий. Преимущественно рынок оставляют финансовые компании, страховщики, ломбарды и меньше – кредитные союзы и лизингодатели.
Однако компании не только покидают рынок, он также пополняется новыми участниками. За этот период 26 компаний получили новые лицензии от НБУ и еще 11 новых игроков зарегистрировались как финансовые учреждения, в том числе как финансовые компании, страховые посредники, ломбарды и лизингодатели.
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Источник: МинФин