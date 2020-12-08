В гривне надо держать половину своих сбережений
Мировые центробанки продолжают заливать экономику деньгами, чтобы справиться с коронакризисом. Активная работа печатных станков ослабляет валюту. В ожидании очередного пакета помощи американской экономике, под угрозой девальвации оказался и доллар США.
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О том, как должна измениться инвестиционная стратегия и в какой валюте держать свои сбережения, рассказал президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак на своей странице в фейсбуке.
Рынки на максимумах
Инвесторы по всему миру в состоянии эйфории. Самый большой фондовый рынок мира — в Соединенных Штатах Америки — дает реальные основания для таких эмоций. В пятницу на прошлой неделе основные американские индексы (Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ) обновили свои исторические максимумы. Это означает, что те, кто вкладывал свои средства в акции компаний США (а это почти все инвесторы мира), могли заработать огромную прибыль.
Основных причин, на мой взгляд, две:
- Рынок понял, что с появлением на рынке действенных антикоронавирусных вакцин человечество переживет эту страшную болезнь и карантины, и вскоре вернется к привычной жизни.
- На рынке очень много свободных и дешевых денег, особенно долларов и евро. Их количество и в дальнейшем будет расти, при том, что ставки будут оставаться очень низкими. На евровых и долларовых облигациях можно заработать мало, поэтому средства гигантским потоком несутся на рынок акций, поднимая их цены до небес.
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Когда-то (через несколько месяцев, а может и через несколько лет) рост цен на финансовые активы перекинется на сырьевые товары и, наконец, на потребительские корзины жителей развитого мира. Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двухзначной (не менее 10% в год).
Инвестиционные советы
Что не стоит делать украинцам в ближайшее время:
Что следует делать украинцам:
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Именно сейчас, перед получением 13-й зарплаты и годовых бонусов, откройте брокерские счета в Украине и за рубежом, чтобы Ваши сбережения приносили Вам доход, а не лежали «мертвым грузом» под матрасом.
Источник: МинФин