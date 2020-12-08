В гривне надо держать половину своих сбережений

Мировые центробанки продолжают заливать экономику деньгами, чтобы справиться с коронакризисом. Активная работа печатных станков ослабляет валюту. В ожидании очередного пакета помощи американской экономике, под угрозой девальвации оказался и доллар США.

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О том, как должна измениться инвестиционная стратегия и в какой валюте держать свои сбережения, рассказал президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак на своей странице в фейсбуке.

Рынки на максимумах

Инвесторы по всему миру в состоянии эйфории. Самый большой фондовый рынок мира — в Соединенных Штатах Америки — дает реальные основания для таких эмоций. В пятницу на прошлой неделе основные американские индексы (Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ) обновили свои исторические максимумы. Это означает, что те, кто вкладывал свои средства в акции компаний США (а это почти все инвесторы мира), могли заработать огромную прибыль.

Основных причин, на мой взгляд, две:

Рынок понял, что с появлением на рынке действенных антикоронавирусных вакцин человечество переживет эту страшную болезнь и карантины, и вскоре вернется к привычной жизни.

На рынке очень много свободных и дешевых денег, особенно долларов и евро. Их количество и в дальнейшем будет расти, при том, что ставки будут оставаться очень низкими. На евровых и долларовых облигациях можно заработать мало, поэтому средства гигантским потоком несутся на рынок акций, поднимая их цены до небес.

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Когда-то (через несколько месяцев, а может и через несколько лет) рост цен на финансовые активы перекинется на сырьевые товары и, наконец, на потребительские корзины жителей развитого мира. Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двухзначной (не менее 10% в год).

Инвестиционные советы

Что не стоит делать украинцам в ближайшее время:

Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно быстрое падение стоимости доллара и евро к валютам развивающихся стран (к гривне в частности).

Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставками.

Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.

Что следует делать украинцам:

Увеличивать долю гривны в своих активах (как минимум до 30%, возможно до 50% активов).

Покупать ОВГЗ и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью

Инвестировать 20-30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).

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Источник: МинФин