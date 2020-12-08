Финансы

В гривне надо держать половину своих сбережений

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Мировые центробанки продолжают заливать экономику деньгами, чтобы справиться с коронакризисом. Активная работа печатных станков ослабляет валюту. В ожидании очередного пакета помощи американской экономике, под угрозой девальвации оказался и доллар США.

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О том, как должна измениться инвестиционная стратегия и в какой валюте держать свои сбережения, рассказал президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак на своей странице в фейсбуке.

Рынки на максимумах

Инвесторы по всему миру в состоянии эйфории. Самый большой фондовый рынок мира — в Соединенных Штатах Америки — дает реальные основания для таких эмоций. В пятницу на прошлой неделе основные американские индексы (Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ) обновили свои исторические максимумы. Это означает, что те, кто вкладывал свои средства в акции компаний США (а это почти все инвесторы мира), могли заработать огромную прибыль.

Основных причин, на мой взгляд, две:

  • Рынок понял, что с появлением на рынке действенных антикоронавирусных вакцин человечество переживет эту страшную болезнь и карантины, и вскоре вернется к привычной жизни.
  • На рынке очень много свободных и дешевых денег, особенно долларов и евро. Их количество и в дальнейшем будет расти, при том, что ставки будут оставаться очень низкими. На евровых и долларовых облигациях можно заработать мало, поэтому средства гигантским потоком несутся на рынок акций, поднимая их цены до небес.

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Когда-то (через несколько месяцев, а может и через несколько лет) рост цен на финансовые активы перекинется на сырьевые товары и, наконец, на потребительские корзины жителей развитого мира. Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двухзначной (не менее 10% в год).

Инвестиционные советы

Что не стоит делать украинцам в ближайшее время:

  • Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно быстрое падение стоимости доллара и евро к валютам развивающихся стран (к гривне в частности).
  • Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставками.
  • Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.

    • Что следует делать украинцам:

  • Увеличивать долю гривны в своих активах (как минимум до 30%, возможно до 50% активов).
  • Покупать ОВГЗ и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью
  • Инвестировать 20-30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).

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    Именно сейчас, перед получением 13-й зарплаты и годовых бонусов, откройте брокерские счета в Украине и за рубежом, чтобы Ваши сбережения приносили Вам доход, а не лежали «мертвым грузом» под матрасом.

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
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