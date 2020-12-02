Финансы

Главное за среду: депозиты без праздничных акций, домик у моря и безналоговые вакцины

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Когда закончится сезон низких ставок по депозитам
В этом году банкиры изменили традиции. Даже приближение новогодних праздников не заставит финучреждения повысить ставки по депозитам. Однако традиция была утеряна еще в прошлом году.

Регулятор дал добро. Банки начали принимать цифровые паспорта украинцев
С 1 декабря украинцы могут открывать банковские счета с цифровым внутренним или зарубежным паспортом в мобильном приложении «Дія». 

Сколько принесет домик на Кипре
Прекращение выдачи «золотых паспортов» снизило спрос на недвижимость Кипра. Но местные квадратные метры все еще остаются неплохим объектом для инвестиций.

В общий фонд госбюджета в ноябре поступило на 5 миллиардов больше, чем запланировано
По платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 53,3 млрд грн. Это на 111,6%, или 5,5 млрд грн, превышает утвержденный показатель. 

Кабмин освободил вакцины от covid-19 от уплаты НДС
Правительство на заседании 2 декабря внес вакцины от covid-19 в перечень лекарственных средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью, и освободил их от уплаты НДС. 

Источник: МинФин

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