Финансы

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардов

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В течение октября сумма госдолга увеличилась в гривневом эквиваленте на 22,52  млрд грн, а в долларовом — почти на $380 млн. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Динамика государственного долга

Внешний прямой долг составил 1,45 трлн грн (61, 42% от общей суммы госдолга) или $ 51 млрд. Внутренний долг составлял 917,920 млрд грн (38,76%) или $32,28 млрд.

Государственный долг составил 2,087 трлн грн (88,12% от совокупного долга) или $73,38 млрд. Государственный внешний долг составил 1,19 трлн грн (50,38% от совокупного долга) или $41,96 мрлд. Государственный внутренний долг — 893,73 млрд грн или $31,43 млрд.

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Гарантированный государством долг составлял 281,3 млрд грн (11,88%) или $9,89 млрд. В том числе гарантированный государством внешний долг составил 257,100 млрд грн (10,86%) или $9,04 млрд, гарантированный государством внутренний долг — 24, 2 млрд грн (1,02%) или $0,85 млрд.

Отметим, что в течение октября внешних заимствований у государства не было.

Напомним

По данным Минфина, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

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Источник: МинФин

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