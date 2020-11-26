Главное за четверг: вежливые коллекторы, юань как резервная валюта и повышение тарифов на электроэнергию

Коллекторов заставят работать в рамках закона и этики

Коллекторам запретят запугивать должников, звонить им по ночам и оказывать психологическое давление. Тех, кто нарушит правила, будут штрафовать. Соответствующий законопроект недавно зарегистрирован в парламенте.

Нацбанк изменил нормы для кассовых операций банков. Цифровой паспорт будет действовать в кассе банка

Национальный банк осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Китай наступает на доллар: стоит ли запасаться юанем

Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, подписанное 15-ю азиатскими странами, вызвало бурю эмоций в экспертных и политических кругах. Одни восприняли это событие как знак скорого краха доллара. И указали на главного виновника – Китай. Другие, наоборот, не увидели в новом союзе никакой опасности для дальнейшего господства валюты янки. Истина где-то посредине.

Проект бюджета-2021. Кабмин хочет уменьшить дефицит и перенести повышение «минималки»

В проекте бюджета на 2021 год дефицит планируют уменьшить до 5,3% ВВП, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. отложить на конец 2021 года.

Тарифы на электроэнергию для населения вырастут. Когда ожидать подорожания

В Минэнерго анонсировали решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию. Об этом на брифинге заявил и. о. министра Юрий Бойко.

Источник: МинФин