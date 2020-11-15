Шевченко: Мы сможем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которую подтвердят аудиторы
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко считает, что показатель отчислений прибыли НБУ, который заложили в нынешнем варианте госбюджета-2021 год, — нереалистичный. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки», передает delo.ua.
Фото: dw.com
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О чем сказал глава НБУ
«На следующий год мы прогнозировали дефицит бюджета на уровне 4%. В случае превышения доходов над расходами НБУ это перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости.
Поэтому нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 млрд грн», — сказал глава НБУ.
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В то же время Шевченко добавил, что для Нацбанка ключевой является сумма, которая возникнет после проверки его отчетности международными аудиторами.
«Сразу же после того, как мы увидели число 45, мы об этом сообщили и профильный комитет Верховной Рады и министерство финансов. Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами», — подчеркнул Шевченко.
Предварительно в НБУ заявляли о сумме 22,6 млн грн грн.
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Напомним
- Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту увеличить план отчислений Нацбанком в госбюджет на 2021 год с 33 млрд гривен до 45 млрд гривен.
- Согласно информации на сайте НБУ, за шесть месяцев 2020 года консолидированная прибыль НБУ составила 8 млрд гривен против 6,4 млрд гривен прибыли за аналогичный период 2019 года.
Сколько перечислили в этом году
В 2020 году Национальный банк перечислил в бюджет 42,7 млрд гривен прибыли одним платежом.
1 апреля 2020 года Нацбанк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом о госбюджете.
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В 2019 году Национальный банк перечислил в бюджет почти 65 млрд гривен, в 2018 — 44,6 млрд, в 2017 — 44,4 млрд гривен, в 2016 — 38 млрд гривен, в 2015 — 60,5 млрд гривен.
Источник: МинФин