Чистые резервы НБУ в октябре сократились на 2,7%
Чистые международные резервы НБУ в октябре сократились на 2,7% с $15,796 млрд до $15,370 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Фото: epravda.com.ua
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На сколько выросли резервы
С начала года чистые резервы сократились на 2,6% с $15,785 млрд.
Официальные резервные активы НБУ в октябре сократились на 1,5% с $26,526 млрд до $26,140 млрд. В 2019 году они увеличились на 21,5% с $20,82 млрд.
При этом валовые резервные обязательства в октябре увеличились на 0,4% до $10,770 млрд. С начала года они увеличились на 13,2% с $9,518 млрд.
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Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.
Напомним
- В 2019 году чистые резервы увеличились на 63,8% с $9,644 млрд.
- В 2018 году они выросли на 44,6% с $6,672 млрд.
- Ранее НБУ заявил, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.
Источник: МинФин