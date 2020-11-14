Чистые резервы НБУ в октябре сократились на 2,7%

Чистые международные резервы НБУ в октябре сократились на 2,7% с $15,796 млрд до $15,370 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: epravda.com.ua

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На сколько выросли резервы

С начала года чистые резервы сократились на 2,6% с $15,785 млрд.

Официальные резервные активы НБУ в октябре сократились на 1,5% с $26,526 млрд до $26,140 млрд. В 2019 году они увеличились на 21,5% с $20,82 млрд.

При этом валовые резервные обязательства в октябре увеличились на 0,4% до $10,770 млрд. С начала года они увеличились на 13,2% с $9,518 млрд.

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Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.

Напомним

В 2019 году чистые резервы увеличились на 63,8% с $9,644 млрд.

В 2018 году они выросли на 44,6% с $6,672 млрд.

Ранее НБУ заявил, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

Источник: МинФин