Индекс реформ в Украине впервые стал отрицательным — минус 0,8 бала

Индекс мониторинга реформ (iMoРe) стал отрицательным и составляет «минус» 0,8 балла за период с 19 октября по 1 ноября. Об этом сообщила руководитель и редактор проекту iMoРe Татьяна Тищук.

Фото: ukranews.com

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«В предварительном раунде индекс был равен 0 (ноль) баллов. Вообще Индекс может колебаться от «-5» до «+5», – отметила эксперт.

История Индекса

За свою историю с началу 2015 года индекс был нулевым 6 раз. Однако отрицательное значение индекса наблюдается впервые. Опустило Индекс реформ до минусовых значений прежде всего решение Конституционного суда по е-декларированию, считают аналитики.

В 8 из 146 раундов в ходе исследования отрицательные оценки наблюдались по отдельным направлениям, однако они уравновешивались позитивными оценками по другим векторам. А общая оценка вообще не падала ниже нуля.

Решение КСУ о неконституционности положений антикоррупционного законодательства о декларировании представителями государственных органов доходов и имущества была оценена в «-4,5 балла».

Однако несколько спасли ситуацию закон, унифицировавший подход к бюджетам местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта, который добавил 1 балл, и закон о возвращении «пакета малыша».

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К событию с КСУ

КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по мониторингу и контролю за исполнением законодательства по вопросам этического поведения представителей государственных органов, предотвращения и урегулирования их конфликта интересов, контроля и проверки деклараций их доходов и имущества, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга способа их жизни и т. д.

Это решение существенно влияет на способность антикоррупционной инфраструктуры, которая была построена в Украине с 2014 года. Фактически оно спровоцировало конституционный кризис в стране, так как найти подход для исправления его последствий конституционным способом очень трудно. Более того, по заключению экспертов, приняв такое решение, КСУ вышел за пределы своих полномочий, а именно решение является противоречивым и из него нельзя понять, какие именно действия должна предпринять Верховная Рада для его выполнения.

Зато судьи КСУ утверждают, что парламент может быстро исправить антикоррупционное законодательство так, чтобы оно соответствовало Конституции, а НАПК мог обратиться в КСУ за разъяснениями относительно дальнейших действий.

Конституционный кризис пока продолжается, а эксперты ищут решение, как его можно решить.

Об Индексе мониторинга реформ

Индекс мониторинга реформ (iMoРe) VoxUkraine предназначен оказывать комплексную оценку усилиям властей Украины по внедрению экономических реформ. Индекс базируется на экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям: государственное управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес-среда, энергетика.

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Источник: МинФин