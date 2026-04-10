Як мозок приймає рішення за секунди: що відкрили нейробіологи про інтуїцію людини

Сучасна нейронаука дедалі активніше досліджує механізми ухвалення рішень, які люди часто називають інтуїцією.

Наукові експерименти останнього десятиліття довели, що так звані «миттєві рішення» не є випадковими, а ґрунтуються на складній роботі мозку, який аналізує накопичений досвід значно швидше, ніж це усвідомлює людина.

Згідно з дослідженнями університетів Стенфорда та Кембриджа, мозок постійно формує прогноз майбутніх подій, використовуючи попередні спостереження та емоційні реакції.

Активність мигдалеподібного тіла та префронтальної кори дозволяє оцінювати ризики буквально за частки секунди. Саме тому людина може відчувати правильність або небезпеку рішення ще до логічного аналізу ситуації.

Вчені пояснюють, що інтуїція особливо ефективна у сферах, де людина має досвід. Мозок створює внутрішні шаблони поведінки, які автоматично запускаються у схожих умовах.

Це явище активно використовують у підготовці пілотів, лікарів та рятувальників, де швидкість реакції критично важлива.

Разом із тим дослідники наголошують, що інтуїція може помилятися в умовах інформаційного перевантаження або стресу. Саме тому сучасні підходи до прийняття рішень поєднують аналітичне мислення з інтуїтивною оцінкою.

Науковці вважають, що розуміння роботи мозку у процесі вибору стане ключовим напрямом розвитку поведінкової економіки та штучного інтелекту, адже алгоритми дедалі частіше намагаються відтворити людську здатність швидкого прогнозування.

Також досі актуальним може бути питання про те, чому мозок краще запам’ятовує інформацію перед сном.