Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 16 по 22 лютого: що можна вигідно придбати

Карина Шевченко Send an email 6 години ago
У період з 16 по 22 лютого мережа супермаркетів Сільпо реалізує оновлену хвилю тижневих акцій, спрямованих на підтримку купівельної спроможності споживачів.

Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією з офіційних джерел компанії, знижки поширюються на широкий асортимент товарів повсякденного попиту, включно з продуктами харчування, товарами власного виробництва та окремими категоріями імпортної продукції.

Акційна модель передбачає чітко визначені строки дії цінових пропозицій, що стимулює споживачів до планування закупівель та більш раціонального використання сімейного бюджету.

Представники ринку роздрібної торгівлі відзначають, що подібні знижкові кампанії виконують не лише маркетингову функцію, а й відіграють роль інструменту фінансової стабілізації для домогосподарств в умовах економічної невизначеності.

Використання офіційного каталогу та мобільних сервісів мережі дозволяє покупцям оперативно отримувати актуальну інформацію та приймати зважені споживчі рішення.

Окремо були ще й опубліковані найкращі тижневі знижки у АТБ з 16 по 22 лютого.

