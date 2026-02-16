Найкращі тижневі знижки у АТБ з 16 по 22 лютого: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів АТБ продовжує практику щотижневого оновлення акційних пропозицій, які діють з понеділка по неділю та охоплюють широкий спектр товарів повсякденного попиту.

Про це повідомляє «ПЛ».

Період з 16 по 22 лютого традиційно вважається активним для споживчого ринку, адже покупці прагнуть оптимізувати витрати після зимових свят і зосереджуються на базових закупівлях.

За звичною для мережі моделлю, знижки поширюються на продукти харчування та товари для дому, що формують основу щоденного споживання.

Розмір зменшення ціни залежить від категорії товару, обсягів поставок і регіональних особливостей, але в середньому дозволяє суттєво скоротити витрати сімейного бюджету. Актуальна інформація щодо акцій публікується в офіційних рекламних матеріалах та безпосередньо в магазинах.

Експерти роздрібної торгівлі звертають увагу, що максимальний ефект від тижневих знижок досягається за умови планування покупок і порівняння цін у різні періоди. Такий підхід дозволяє уникнути імпульсивних витрат і перетворює акції з маркетингового інструменту на реальний спосіб економії.

