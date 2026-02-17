Найкращі тижневі знижки у Varus з 16 по 22 лютого: що можна вигідно придбати

Найбільші торговельні мережі в Україні дедалі активніше використовують короткотермінові цінові кампанії як інструмент не лише для залучення покупців, а й для управління споживчим попитом у нестабільних економічних умовах.

У період з 16 по 22 лютого мережа VARUS оновила перелік тижневих знижок, орієнтуючись на товари щоденного вжитку, які формують основу споживчого кошика більшості домогосподарств.

За офіційними даними компанії, акцент цього тижня зроблено на продуктах харчування, які мають стабільний попит незалежно від сезону, а також на товарах для дому, що часто купуються з розрахунком на кілька тижнів уперед.

Такий підхід дозволяє покупцям раціональніше планувати витрати, а ритейлеру — підтримувати обіг і зменшувати складські залишки без прямого зниження маржинальності. Аналітики ринку роздрібної торгівлі звертають увагу, що тижневі акції дедалі частіше стають не спонтанною знижкою, а прорахованою моделлю поведінки, коли споживач підлаштовує графік закупівель під промо-періоди.

У результаті виграють обидві сторони: бізнес отримує прогнозований потік клієнтів, а покупці — можливість економії без втрати якості товарів. Оновлена інформація щодо акційних пропозицій, відповідно до політики компанії, публікується на офіційних ресурсах і в торговельних залах, що забезпечує прозорість та відповідність вимогам захисту прав споживачів.

