Як правильно пишеться слово «ін’єкція» або «іньєкція»: пояснення лінгвістів

У сучасному українському правописі правильна форма слова — «ін’єкція».

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме так його подає Національний корпус української мови та словники НАН України. Вживання «іньєкція» є орфографічною помилкою, яка виникла під впливом фонетики інших мов, зокрема іспанської чи італійської.

Апостроф у слові «ін’єкція» зберігає роздільну вимову приголосного «н» і наступного звука «й». Це відповідає правилу: апостроф ставиться після приголосних перед «я», «ю», «є», «ї» для позначення твердості попереднього приголосного.

Слово походить від латинського injectio, що означає «введення». У медичній термінології термін має усталене значення — спосіб введення лікарської речовини в організм за допомогою шприца або спеціального пристрою.

Помилки у правописі професійної лексики можуть впливати на довіру до тексту, особливо у сферах охорони здоров’я, фармації чи освіти. Використання правильного варіанту «ін’єкція» є не лише знаком мовної грамотності, а й ознакою поваги до стандартів ділового мовлення.

Лінгвісти закликають дотримуватися норм навіть у неформальних текстах, адже мовна культура формує довіру до фахівця так само, як і його професійні знання.

Більше того, експерти попередили про те, як правильно пишеться слово «мільярд» або «міліард».