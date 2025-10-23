Як правильно пишеться слово «мільярд» або «міліард»: пояснення лінгвістів

Українська мова — точна і вимоглива до кожної літери. Питання про правильність написання слова «мільярд» або «міліард» виникає доволі часто, особливо у медіа чи ділових документах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними джерелами, зокрема Академічним тлумачним словником української мови, єдиною нормативною формою є «мільярд». Це слово походить із французької milliard, і в українській мові зберігає звукосполучення «лья», а не «ліа».

Форма «міліард» вважається помилковою та трактується як мовний вплив російської чи польської версії.

У діловому стилі її вживання може бути сприйнято як недбалість або неуважність до норм. Тому, якщо ви працюєте з економічними показниками, фінансовими звітами чи статистикою, правильне вживання «мільярд» — питання не лише мови, а й професійного іміджу.

Також варто пам’ятати, що скорочення цього слова пишеться без крапки — «млрд». У конструкціях на кшталт «п’ять мільярдів гривень» іменник вживається у родовому відмінку множини. Тож, навіть дрібна помилка може кинути тінь на текст офіційного документа або медійного матеріалу.

Мова — це частина авторитету. І в ній не буває дрібниць. Тому кожен журналіст, редактор чи підприємець, який працює з цифрами, має пам’ятати: правильно — лише «мільярд».

