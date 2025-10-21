Бизнес

Як правильно пишеться слово «тірамесу» або «тірамісу»: пояснення лінгвістів

4 години ago
Суперечки щодо написання італійського десерту тривають вже кілька років, проте лінгвісти одностайно наголошують: правильно писати «тірамісу».

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме така форма відповідає оригінальному італійському слову tiramisù, що буквально означає «підніми мене». Вона передає як фонетичну точність, так і смислове навантаження назви, адже десерт створювався як символ енергії та радості.

В українській мові слово зберегло оригінальне закінчення «-су», тоді як форма «тірамесу» вважається просторічною або розмовною адаптацією.

Лінгвісти зазначають, що тенденція змінювати закінчення у запозиченнях виникає через звичку українців узгоджувати слова з внутрішніми правилами милозвучності. Проте у випадку «тірамісу» важливо зберегти правильне написання, адже саме воно відповідає міжнародним стандартам кулінарної термінології.

З практичної точки зору, офіційні меню, кулінарні сайти та словники вже давно використовують виключно варіант «тірамісу». Тож для тих, хто прагне писати грамотно і професійно, варто запам’ятати: цей десерт, як і його смак, не терпить спрощень.

Окремо лінгвісти розповіли про те, як правильно пишеться слово «батальйон» або «батальон».

4 години ago
