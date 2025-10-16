Рівненська область залишається одним із найпривабливіших регіонів для грибників. Тут поєднуються вологі соснові та мішані ліси, заплави річок і затишні галявини, де щороку з’являється чималий урожай.

Про це повідомляє «ПЛ».

Місцеві жителі розповідають, що найбільш щедрі місця традиційно знаходяться в Дубровицькому й Сарненському районах, де в соснових лісах можна знайти підберезники, сироїжки, маслюки й навіть білі гриби. Після кількох дощових днів, коли сонце знову проглядає між деревами, грибний сезон тут буквально вибухає.

Особливо багатими на дари лісу є урочища поблизу Прип’яті та Стиру, де вологий мікроклімат утримується довше.

У Березнівському районі грибники радять вирушати на пошуки ближче до старих дубових насаджень. А от у Костопільському напрямку часто трапляються печериці та опеньки, які ростуть цілими групами біля доріг.

Місцеві лісівники нагадують, що збирати гриби варто лише в екологічно чистих зонах, далеко від трас і промислових об’єктів.

У жовтні на Рівненщині зберігається сприятлива погода для тихого полювання, і досвідчені грибники вже прогнозують врожайний сезон. Зібрані гриби активно продають на ринках, а частину сушать і експортують, адже попит на природні продукти цього року лише зростає.

