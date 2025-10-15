Осінь на Буковині традиційно асоціюється з грибним сезоном, який триває до перших приморозків.

Про це повідомляє «ПЛ».

Цей регіон вважається одним із найщедріших на різновиди грибів у всій Західній Україні. Місцеві грибники зазначають, що особливо багаті врожаї трапляються у букових і мішаних лісах, а також на схилах Карпат, де поєднуються висока вологість і помірна температура.

Найкраще гриби ростуть у районах навколо Вижниці, Путили та Сторожинця. Тут переважають букові, ялицеві та смерекові насадження, під кронами яких після дощів можна знайти підберезники, підосичники, білі гриби й маслюки.

У долинах річок, де затримується туман і тримається волога, з’являються опеньки й сироїжки. Грибники радять вирушати в пошуки рано-вранці, коли повітря ще прохолодне, а гриби зберігають пружність і аромат.

За словами місцевих лісників, найціннішими є ділянки, віддалені від автомобільних доріг. Тут гриби ростуть у чистішому середовищі, менше вбирають важких металів і мають насиченіший смак.

Після затяжних дощів, особливо у вересні та жовтні, грибні місця «оживають» буквально за дві доби. Головне — знати місцевість або мати карту лісових масивів, адже буковинські ліси густі, і недосвідчений грибник може легко заблукати.

Місцеві мешканці часто організовують невеликі ярмарки чи продають гриби просто біля доріг, тож туристи можуть не лише зібрати врожай власноруч, а й придбати сушені або мариновані гриби безпосередньо від збирачів.

Грибний сезон на Буковині — це не лише кулінарна традиція, а й важлива складова місцевої економіки, адже чимало родин мають додатковий дохід саме від збору й продажу лісових дарів.

