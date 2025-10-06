Що можна зробити на городі у жовтні: думка аграріїв

Жовтень для українських городників є місяцем підбиття підсумків сезону та одночасно підготовки до наступного року.

«ПЛ».

Аграрні фахівці відзначають, що саме в цей час важливо не залишати землю «порожньою». Після збору врожаю ґрунт потребує відпочинку та збагачення. Перекопування та внесення органічних добрив дозволяє не лише зберегти структуру землі, а й накопичити поживні речовини, необхідні для весняних культур.

У жовтні триває активне збирання пізніх овочів – моркви, буряку, капусти, гарбуза. Водночас багато господарів висаджують часник, озиму цибулю та зернові, що встигнуть укорінитися до зими.

Аграрії підкреслюють: своєчасний посів озимих культур забезпечує ранні врожаї навесні та сприяє кращому використанню ґрунтової вологи.

Окремої уваги потребують багаторічні насадження. Кущі смородини, малини чи винограду у жовтні обрізають, очищують від сухих гілок та мульчують, аби захистити кореневу систему від морозів.

Також варто подбати про профілактичну обробку саду від шкідників і грибкових хвороб, використовуючи мідьвмісні препарати.

Аграрії нагадують: те, що зроблено в жовтні, значною мірою визначає врожай наступного року. Тому нехтувати цим періодом не варто — грамотний підхід дозволяє закласти основу майбутньої продуктивності.

